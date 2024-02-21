أمير المدينة يطلع على خدمات المركز السعودي للأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان في مكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبدالرحمن بن سالم.

وخلال اللقاء اطلع الأمير سلمان بن سلطان على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة لعام 2023م، الذي يستعرض خدمات مركز قطاع الأعمال للمستثمرين ورواد ورجال الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات والأنظمة كافة، لتمكين المنشآت التجارية من ممارسة أعمالها بكل يسر وسهولة وحل المعوقات والتحديات التي تواجههم بما يدعم مرتكزات رؤية المملكة 2030م.

واستمع إلى شرح عن خدمات المركز السعودي للأعمال، الذي أنشئ أخيرا ليقدم الخدمة بكفاءة عالية من خلال مكان وواجهة موحدة لجميع الجهات الحكومية المعنية بالأعمال التجارية.

من جانبه أكد مدير فرع الوزارة نمو قطاع السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة، واستعرض خطة الوزارة الرقابية خلال رمضان المبارك، لافتا إلى جهود الفرع في الأعمال الرقابية التي تهدف إلى المتابعة والتفتيش على الأسواق والمراكز لمتابعة جميع السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

في سياق آخر التقى الأمير سلمان بن سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المستدامة المهندس أيمن يماني.

واطلع أمير المدينة المنورة على عرض يتضمن الأهداف والخطة الاستراتيجية للشركة في تطوير ومعالجة منظومة النفايات، وإعادة التدوير بالمدينة المنورة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

واستمع إلى شرح عن النموذج التشغيلي للشركة الذي سيحتذى به في جميع المناطق بما يتوافق مع مستهدفات المملكة وإستراتيجية المركز الوطني لإدارة النفايات في الاقتصاد الدائري والتحول عن المرادم.