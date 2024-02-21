شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل ارتفاعه.. واليورو ينخفض أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الروبل في بورصة موسكو اليوم بواقع 12 كوبيكًا، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ووصل إلى مستوى 92.4650 روبلًا.

بدوره انخفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 17 كوبيكًا ليبلغ 99.8250 روبلًا، بينما بقي سعر اليوان الصيني عند مستوى 12.8039 روبلًا. الأسهم الأمريكية وانخفضت الأسهم الأمريكية اليوم، وسط شعور المستثمرين بالقلق، وقادت شركة "إنفيديا" التراجع لشركات التكنولوجيا قبل صدور تقرير الأرباح الخاص بها، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 107 نقاط أو أقل من 0.9% وهبط ستاندرد آند بورز 500، أما مؤشر ناسداك المركب فخسر 1.4%.