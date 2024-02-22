شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات شح المعروض تصعد بأسعار النفط 1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط 1% عند التسوية يوم الأربعاء، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتقييم المستثمرين مؤشرات على شح المعروض في المدى القريب.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتًا، أو 1.1%، إلى 77.91 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتًا، أو 0.8%، إلى 83.03 دولار.

وجرى تداول عقود النفط المرتبطة بالتسليم في الأجل القريب بأكبر علاوة مقابل عقود التسليم في العديد من الشهور اللاحقة، ما يعد إشارة إلى شح المعروض في السوق. عودة المصافي الأمريكية للعمل ومن عوامل دعم السوق أيضًا علامات على عودة المصافي الأمريكية للعمل بعد الصيانة، بعد الانخفاض إلى أدنى معدلاتها التشغيلية منذ ديسمبر 2022، وهو ما عزز زيادة مخزونات الخام.

ويتوقع محللون أن تكون معدلات استخدام المصافي الأمريكية ارتفعت 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي من 80.6% من القدرة الإجمالية في الأسبوع الماضي، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

وأظهر الاستطلاع أن مخزونات الخام الأمريكية من المرجح أن تكون قد زادت في الأسبوع الماضي قرابة 4 ملايين برميل.

ومن المنتظر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي الأسبوعية عن المخزونات، وسيعقبها اليوم الخميس تقرير إدارة معلومات الطاقة، وتأخر التقريران بواقع يوم بسبب عطلة رسمية يوم الاثنين في الولايات المتحدة. مخاوف عدم خفض الفائدة وطغت المخاوف من أن يستغرق إقدام الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة وقتًا أطول مما كان متوقعًا على آفاق الطلب على النفط.

وأدت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي إلى انحسار التوقعات ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة التيسير النقدي قريبًا.