شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بانخفاض أسهم البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي.

في حين يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثًا عن أي مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.

وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 8.4% ليتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ أبريل 2020، بعد أن جاءت أرباحه السنوية دون توقعات المحللين، إذ أطاحت كفة ربحه السنوي القياسي المرتفع مقابل رسوم ضخمة بـ3 مليارات دولار على حصته في بنك صيني.

وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.1% متأثرا بأداء البنك. تراجع المؤشر ستوكس 600 وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.2% متأثرًا أيضًا بتراجع أسهم الرعاية الصحية %0.8 لتهبط من أعلى مستوى في 10 أشهر الذي حققته في الجلسة السابقة.

وهبط سهم شركة إيدنريد الفرنسية 11.5% إلى قاع المؤشر الأوروبي بعد أنباء عن أن مكتب المدعي العام في روما يحقق مع وحدتها الإيطالية بشأن ممارسة عامة في 2019.

وانخفض سهم فريزينيوس للرعاية الطبية 5.5% بعد إشارة محللين إلى توقعات بضعف أعداد المرضى الوافدين إلى الشركة الألمانية المتخصصة في غسيل الكلى.

وانخفض سهم جلينكور 1.1%، ما قاد إلى خسارة 0.8% في قطاع التعدين، إذ أعلنت الشركة البريطانية نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين. أكبر الرابحين ومن بين أكبر الرابحين، سهم كارفور الذي ارتفع 4.9% بعد أن أعلنت أكبر شركة للبيع بالتجزئة في أوروبا عن نتائج قوية وزيادة 55% في توزيعات الأرباح.

ويحول المستثمرون أنظارهم حاليًا إلى الولايات المتحدة في انتظار محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ونتائج شركة إنفيديا لتصميم الرقائق.