شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف تعميق التصنيع المحلى.. مركز تحديث الصناعة يطلق معرض "فرص بلدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز تحديث الصناعة تنظيم معرض "فرص بلدنا" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة اليوم الخميس 22 و24 فبراير 2024 بقاعة نفرتيتي من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً خلال فترة انعقاد المعرض.

وقالت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المعرض يأتي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي هو أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ضمن رؤية القيادة السياسية المصرية للاهتمام بهذا الملف الهام.

ويعد معرض " فرص بلدنا" المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار كل من، الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، حيث ينقسم العارضين إلى قسمين رئيسيين هما الشركات العارضة "سلبيا" التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها حيث ستعرضها سعياً لتوفير بديل محلي لها، وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية؛ أما القسم الثاني فهو الشركات العارضة "إيجابيا" وهي الشركات التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار المطلوبة.