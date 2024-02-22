“أمانة الباحة” تطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبق “بلدي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

أطلقت أمانة منطقة الباحة أمس، خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق “بلدي”، بهدف تنظيم اللوحات الإعلانية والحد من مظاهر التشوه البصري عبر رفع معايير الامتثال في المدن والمناطق، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية بالتعاون مع وزارة التجارة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية.

وأوضحت الأمانة أن الخدمة تتيح لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح تركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة للإعلان عن التخفيضات الموسمية أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية، شريطة التزامهم بالاشتراطات والضوابط، ومن بينها أن تكون مدة التصريح 90 يوماً فقط، إضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل وأن لا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.

ودعت الأمانة أصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق “بلدي”، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة ليتم إصدار التصريح بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة.