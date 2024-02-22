النفط يتمسك بمكاسب الجلسة السابقة وسط مؤشرات على نقص الإمدادات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

و ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.18 % لتسجل 83.18 دولار للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق. وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة “اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب”.