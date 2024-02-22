شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار والتوتر في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2030 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ التاسع من فبراير عند 2031.99 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2030 دولار للأوقية.

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، إذ خسر 0.3 %، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية للمشترين في الخارج

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.2 % في المعاملات الفورية إلى 893.45 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 1.7 % إلى 965.25 دولار فيما صعدت الفضة 1% إلى 23.08 دولار للأوقية.