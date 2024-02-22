شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم من ضعف الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت في ظل تراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم على سفينة بالقرب من البحر الأحمر.وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 % إلى 83.38 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 % إلى 78.28 دولار للبرميل.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري للأمن البحري اليوم الخميس إن سفينة تعرضت لهجوم اليوم الخميس بالقرب من ساحل بالبحر الأحمر، هو ما تسبب في اندلاع حريق على سطحها.لكن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية حد من تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار.وقالت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 7.17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير. كما ارتفعت مخزونات البنزين بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.