شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بأسعار النفط وخام برنت يسجل 83.17 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة، والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا إلى 78.08 دولار للبرميل، وزاد خام برنت تسليم أبريل 14 سنتًا إلى 83.17 دولار للبرميل وذلك وفقالوكالةالأنباءالعمانية.

وارتفعت أسعار النفط إلى 1% أمس الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.

ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدَّت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.