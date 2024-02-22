شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.2%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%.

وقفز قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والبنوك بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، ونزل قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية 0.3%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 186.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 3.66%، واستحوذت المؤسسات على 17.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 53.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 36052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10815 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 6878 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.