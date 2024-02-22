شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يتفقد عددا من المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وطارق الجيوشى رئيس مجلس أمناء المدينة، جولة تفقدية لبعض المشروعات الجارية والمقامة بالمدينة والوقوف على آخر الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع داخل زمام المدينة.

وتفقد «عبدالمقصود» و«الجيوشي» والوفد المرافق لهما، محطة معالجة الصرف الصناعى الجارى تنفيذها، وكذا المنطقة الصناعية المقامة على مساحة 11 ألف فدان، والطريق الستينى، والاطلاع على عمليات رصف الطرق الجارية بالمنطقة الصناعية.

كما زار الوفد، المنطقة اللوجيستية المقامة على مساحة 400 ألف فدان، ومحطة رافع المياه بمنطقة غرب المطار بقدرة تبلغ 20 ألف متر مكعب يوميًا، مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية قدرة (220/22/22 ك.ف)، والتى تعد من أكبر المحطات فى مدن 6 أكتوبر والمغذية لمنطقة اسكان غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية.

وأطلع رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، الوفد على الإنجازات التى تحققت فى مدينة غرب المطار ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المرحلة السادسة، قبل ختام الجولة بزيارة منطقة زهراء أكتوبر الجديدة «800 فدان سابقًا» وتفقد مقر الجهاز الإدارى الجديد.

وبدوره، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، بأنه تم البدء فى تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين التى تستهدف منخفضى الدخل، بمنطقة غرب المطار، موضحا أنها تنقسم لثلاث قطاعات (أ-ب-ج) بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان، بتكلفة إجمالية تصل لـ31 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 16000 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وتم تسليم 5000 وحدة سكنية منهم للسكان وجارى التسليم تباعا، ليبلغ عدد الوحدات الجارى تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار لـ 90 ألف وحدة سكنية.

وكشف «عبدالمقصود» عن تنفيذ كافة المبانى الخدمية بالمدينة من مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية، مؤكدا أن الجهاز أنفق ما يقرب من مليار جنيه لتوفير المبانى الخدمية بالمدنية، موضحًا أن منطقة غرب المطار كان لها النصيب الأكبر عن طريق تنفيذ 25 مبنى خدمى منهم ناد اجتماعى على مساحة 100 ألف متر بما يعادل 25 فدانا بمنطقة أ، بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60%.

ومن جانبه، عبر طارق الجيوشى، رئيس مجلس أمناء المدينة، عن سعادته بما شاهده من إنجازات تحققت على أرض الواقع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مقدمًا الشكر الرئيس الجهاز ونوابه ورجاله القائمين على المشروعات المحورية فى المدينة، التى اعتبرها نواة حقيقية لدعم الاستثمارات وتعزيز الخدمات لجميع السكان.

وأعرب «الجيوشي» عن استعداده للتعاون مع جهاز المدينة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض وإزالة العراقيل التى تواجه أبناء المدينة، التى وصفها بـ«الواعدة» والقبلة المشرقة للمستثمرين والجاذبة للسكان، مؤكدا أن المدينة ستكون من أكبر المدن وأعظمها ليس فقط فى محافظة الجيزة بل داخل نطاق الجمهورية، خاصة وأنها تتماشى مع رؤية الدولة فى بناء «الجمهورية الجديدة».