شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال: جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى يسهم فى حل أزمة الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة على الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أوضحت "عبد الخالق"، أن إتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد في مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر في محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وذكرت نيفين عبد الخالق، أن هذه الصفقة لها دلالة قوية على أن الحكومة تمضي قدمًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مضيفة أن الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل علي المدي المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.

أكدت عبد الخالق، أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية في جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

أشارت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إلى أن زيادة الاستثمار المباشر يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم إلى فرص عمل وزيادة في حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.