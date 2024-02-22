شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 22-2-2024.



إيقاف تداول 19 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 26 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وايه كابيتال القابضة، والتعمير والاستشارات الهندسية، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وأم بي للهندسة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، ومصر للأسمنت-قنا، وتنمية للاستثمار العقاري، وجنوب الوادي للأسمنت، وأسمنت سيناء، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومصر للزيوت والصابون، والقناة للتوكيلات الملاحية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واودن للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 186.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 3.66%، واستحوذت المؤسسات على 17.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.8 مليون جنيه، 53.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، 36 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29309 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 36052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12484 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10815 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 6878 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.90% ليغلق عند مستوى 1524 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ايه كابيتال القابضة بسعر إغلاق 1.996 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 1.167 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 15.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.77%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 35.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.70%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 25.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.13%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 52.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.35%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون إغلاق 23.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 66.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%.