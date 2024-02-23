شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الأرز الكسر 2.4% فى البورصة العالمية خلال يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لغرفة صناعة الأغذية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأرز الكسر بنسبة 2.4 % خلال تداولات يناير 2024 ليسجل طن الأرز "5 % كسر" 660 دولار مقابل 644 دولار في ديسمبر 2023.

وأضاف التقرير أن سعر الأرز بنسبة كسر 25% سجلت فى التداولات العالمية خلال شهر يناير 2024 ما قيمته 620 دولارا مقابل 610 دولارات في شهر ديسمبر 2023 بارتفاع 1.8% .

أما سعر الأرز كسر 100% والذي يعتبر أجود أنواع الأرز العالمية وصل سعر الطن خلال شهر يناير 2024 ما قيمته 648.8 دولار مقابل 629.5 دولار خلال الشهر الذي يسبقه بنسبة ارتفاع 3% تقريباً.

الطلب على الأرز يتزايد بشكل سنوى، فبحسب دراسات الفاو فانه خلال العامين 2021 و2022 زاد الاستهلاك العالمي لهذا المحصول الإستراتيجي ليصل إلى نحو 520 مليون متر مكعب مقابل نحو 437 مليونا في العامين 2008 و2009 كما كشفت الدراسات أن محصول الأرز يواجه تحديا كبيرا بسبب تغير المناخ مما أثر على حجم الإنتاج.

وتواجه زراعة الأرز ومختلف المحاصيل الزراعية الرئيسية تحديات كبرى خلال الأعوام المقبلة، بسبب التغيرات المناخية التي لم يستطع العالم السيطرة عليها بعد، والتي تسبب عددا من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل ارتفاع درجة الحرارة الشديد أو انخفاضها، إلى جانب السيول والجفاف.