شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا في تعاملات يوم الخميس، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2663 دولار أمريكي، بزيادة 0.21%، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1699 يورو بزيادة 0.20%.

ارتفاع بورصة لندن

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.29%.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 21.98 نقطة، ليصل إلى 7684.49 نقطة.