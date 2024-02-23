شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية على خلفية ضعف الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع وتوترات الشرق الأوسط من جاذبية المعدن النفيس.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2025.7 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وصعد 0.7% منذ بداية الأسبوع، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2035.3 دولارًا للأوقية.وقال إدوارد مير المحلل لدى ماركس: "هناك قدر لا بأس به من الشراء الفعلي، خاصة من جانب البنوك المركزية، وحقيقة أن الدولار لم يتحرك بالفعل يمنح الذهب عنصر دعم أيضا".وتابع أن "عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية تساعد أيضا في تقديم بعض الدعم للذهب".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 898.05 دولارًا للأوقية وهبط البلاديوم 0.2% إلى 965.69 دولارًا، فيما صعدت الفضة 0.2% إلى 22.78 دولارًا للأوقية لكنها انخفضت 2.6% هذا الأسبوع حتى الآن.