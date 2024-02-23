بداية التعاملات.. تراجع كبير في أسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية تعاملات اليوم، الجمعة، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 70 جنيها للجرام، مع توقعات بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي مع ترقب الإعلان عن صفقة ضخمة بين الحكومة وشركات كبرى.

وخلال تعاملات أمس الخميس، انخفض سعر الجرام بنحو 80 جنيها .

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2273 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2923 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3410 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3897 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 27280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,021.8 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بتراجع 0.12%، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.