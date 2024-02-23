شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب بمصر بعد انخفاض الدولار فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى مصر انخفاضا كبيرا خلال جلسة الأمس بعد هبوط سعر الدولار فى السوق السوداء، كما أن تراجع الطلب على الذهب بالإضافة إلى تصريحات رئاسة الوزراء بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى واقتراب التوقيع على صفقة استثمارية كبرى، فإن سوق الذهب استجاب وسجل هبوطا كبيرا، وهنا نطرح السؤال أين تتجه أسعار الذهب حال استمرار هبوط دولار السوق السوداء.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3430 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 70 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 3430 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3500 جنيه للجرام.

خلال جلسة الأمس وسع الذهب من انخفاضه ليسجل أدنى مستوى عند 3390 جنيه للجرام ولكنه تعافى من هذا المستوى وأغلق فوق المستوى 3400 جنيه للجرام، ولكن تظل هناك ضغوط سلبية على السعر قد تعيده إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.

الضعف الحالى فى أسعار الذهب يأتى فى ظل انخفاض الطلب المحلى قبل شهر رمضان على المعدن النفيس، فى الوقت الذى يشهد فيه الدولار تراجع فى السوق الموازى بشكل دفع معه الذهب إلى التراجع.

من جهة أخرى أعلن مجلس الوزراء المصرى أمس عن صفقة استثمارية كبرى مرتقبة ستدر موارد دولارية ضخمة بما سيساعد الحكومة على ضبط سعر الصرف، وقد وافقت الحكومة على هذه الصفقة التى سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد توقيع الاتفاقيات.

من جهة أخرى تعمل الحكومة حالياً على انهاء اتفاقها مع صندوق النقد الدولى حول حزمة سياسات شاملة، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كل هذه العوامل ساعدت على انخفاض أسعار الذهب فى مصر ليفقد الجرام 150 جنيها للجرام خلال اليومين الماضيين.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر أونصة الذهب العالمى خلال تداولات اليوم الجمعة بعد البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع التى صدرت يوم أمس، والتى ساعدت الدولار الأمريكى على انهاء خسائره ليدفع الذهب إلى التراجع بعد أن فشل فى اختراق منطقة المقاومة خلال تداولات هذا الأسبوع.

استمر سعر الذهب فى مصر فى التراجع بعد صدور تصريحات من رئاسة الوزراء تفيد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة ستدعم الوفرة الدولارية فى الأسواق، الأمر الذى دفع سعر الذهب إلى التراجع.

فشل سعر الأونصة العالمية فى اختراق مستوى المقاومة 2030 دولار للأونصة وتحقيق اغلاق يومى فوقه، لينعكس السعر إلى الهبوط ويقترب اليوم من مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة، ولكنه حتى الآن فى طريقه إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.

اليوم تغيب البيانات الاقتصادية عن الأسواق العالمية، ولكن الاغلاق الأسبوعى للذهب اليوم قد يساهم فى تحديد توجه حركة الذهب العالمى خلال الأيام القادمة، فالإغلاق تحت المستوى 2015 يفتح الباب إلى المستوى 2000 دولار للأونصة، والاغلاق فوقه قد يسمح بعودة الذهب إلى الصعود من جديد.

أما عن السعر فى مصر خلال الفترة المقبلة قد نرى المزيد من التراجع فى مستويات أسعار الذهب حتى المستوى 3300 جنيه للجرام الذى يبقى هو الدعم الأساسى الآن مقابل السعر وكسر هذا المستوى بنجاح من شأنه أن يعيد سعر الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.