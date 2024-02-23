عن الذهب والدولار والسلع.. ما هي الفوائد المتوقعة للصفقة الاستثمارية الكبرى؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب الأسواق اليوم، الجمعة، الكشف عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى التي نوهت رئاسة مجلس الوزراء أمس الخميس.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فإنه من المتوقع أن تتعلق الصفقة بمشروع استثماري كبير على أرض منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وهي المنطقة التي تشمل زخم عمراني وتطوير خلال السنوات الماضية مع اهتمام الشركات العقارية الكبرى بتنفيذ مشروعات عليها.

ويقول محللون إن الصفقة المرتقبة سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الوضع الاقتصادي لمصر وحياة المواطنين، ويمكن تلخيصها في عدة نقاط.

- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وانخفاض معدلات مرور سفن الشحن.

- من شأن توفر عملة أجنبية صعبة لدى البنوك أن يساهم في تخفيف الضغط على الطلب على الدولار وبالتالي يتراجع سعره في السوق الموازية.

- سيسهم انخفاض سعر العملة الصعبة في السوق السوداء في تقليل الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي وبالتالي يخفف من ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر بشأن مرونة سعر الصرف.

- سيسهل تقليل هذه الفجوة من إجراءات التوصل للاتفاق مع صندوق الدولي الذي بدأت مفاوضاته الشهر الماضي، حيث تسعى مصر للحصول على شريحتين من القرض مؤجلة من العام الماضي وشريحة مقبلة يحين موعدها في مارس كما تستهدف زيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى ما يقرب من 7 او 10 مليارات دولار.

- من شأن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي أن يقلل من أسعار الذهب التي شهدت ارتفاعات قياسية الشهور الماضية، وكذلك تقليل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، من خلال توفير الدولار في البنوك لاستيراد الاحتياجات السلعية وبالتالي زيادة المعروض منها.