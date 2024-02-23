انهيار الدولار في السوق السوداء بعد إعلان تفاصيل مشروع رأس الحكمة

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع الدولار في السوق السوداء لما دون 60 جنيها ليسجل 56 جنيها، وسط توقف تام لحركة البيع والشراء لحين معرفة السعر النهائي للدولار والذي يشهد هبوطًا بشكل مستمر منذ مساء أمس، ليخسر الدولار 7 جنيهات حتى الإعلان عن صفقة مشروع رأسالحكمة.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، توقف التداول على الدولار في السوق السوداء، بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.

أكد رئيس الوزراء أن صفقة مشروع رأس الحكمة، هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر حريصة على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن.

وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.