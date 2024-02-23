شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يضخ 247 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 247 مليار يوان (نحو 34.8 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، بحسب ما ذكره البنك في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).وعمليات إعادة الشراء العكسية، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية عبر تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.