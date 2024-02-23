بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.. الذهب يتراجع لأقل مستويات في شهرين

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب في مصر، لأقل مستويات في شهرين تقريبًا، بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة رأس الحكمة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3270 جنيها بانخفاض 40 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3737 جنيها.

عيار 21 يسجل 3270 جنيها.

عيار 18 يسجل 2803 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2180 جنيها

الجنيه الذهب 26160 جنيها.

أكد رئيس الوزراء أن صفقة مشروع رأس الحكمة، هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم في إطار القوانين المصرية، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر حريصة على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن.

وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.