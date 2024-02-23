شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. "برنت" يتراجع إلى 81.67 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بقيمة دولارين إلى 81.67 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط قليلا وجاءت في ظل تراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم على سفينة بالقرب من البحر الأحمر. أسعار النفط اليوم وكانت زادت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4 % إلى 83.38 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 % إلى 78.28 دولار للبرميل. مخزونات الخام الأمريكية وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وشركة أمبري للأمن البحري الخميس أن سفينة تعرضت لهجوم بالقرب من ساحل بالبحر الأحمر.

وتسبب في اندلاع حريق على سطحها، مع الإشارة إلى أن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية حد من تحقيق المزيد من المكاسب في الأسعار.

