شكرا لقرائتكم خبر عن 13.87 مليار دولار.. "الأعمال السعودي الأمريكي" يخطط لزيادة الشراكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحتفل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي العام الحالي 2024 بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، مواصلاً التزامه بتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت الرئيس المؤقت والمدير التنفيذي ل سوزان ليندمان، أن ذلك يأتي مع وصول الصادرات الأمريكية إلى المملكة إلى 13.87 مليار دولار في عام 2023. توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية كما يأتي وسط ما يشهد من توقعات مزدهرة للعلاقات التجارية بين البلدين.

وذكرت أن "المجلس يؤكد التزامنا بتسهيل الشراكات، من خلال التواصل المستهدف، والبعثات، واجتماعات المائدة المستديرة التنفيذية، والندوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة". زيادة الوعي بالفرص الواسعة وأكدت أن هذا أدى إلى زيادة الوعي بالفرص الواسعة للتجارة والاستثمار بين البلدين.

كما يتم التخطيط لمواصلة هذا التواصل من خلال العديد من الأحداث على المستوى التنفيذي، والندوات عبر الإنترنت والبعثات التجارية وغيرها.