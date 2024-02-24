شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية تكشف آخر تطورات أسعار اللحوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وحدة البحوث في غرفة القاهرة التجارية تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق والتي تسجل مستويات تتراوح ما بين 300 -330 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التي تهدف إلي توفير اللحوم في الأسواق بصورة دائمة وبأسعار ملائمة للمستهلكين.

في ذات السياق شهدت أسعار اللحوم لدى محلات الجزارة تسجيل مستويات 430 و 480 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم كما تختلف الأسعار وفق النطاق الجغرافي داخل القاهرة الكبري بعد تحرك ملحوظ في أسعارها الأيام الماضية.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 290- 330 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 290 جنيها للمفروم، و 390 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 330 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 350 جنيها، والبرجر 350 جنيها، والكبدة الكندوز 400 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 450 جنيها