شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم.. الطماطم بين 4.5 -7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 24 فبراير 2024 وسجل سعر الطماطم بين 4.5 -7.5 جنيه فى المزرعة، والبطاطس من 6 إلى 13 جنيها، والبصل 11 إلى 24 جنيها والكوسة 8 إلى 13 جنيها.

سعر الجزر تراوح بين 4.5 إلى 5 جنيه، والفاصوليا بين 22 -25 جنيهًا، والباذنجان البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بين 9 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومى 10 إلى 13 جنيها.

سعر الملوخية 9 إلى 14 جنيها، والخيار الصوب 13 إلى 17 جنيها، والخيار البلدى 13 إلى 17 جنيها، والبسلة 20 إلى 22 جنيها، والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 15 إلى 17 جنيها والثوم 34 و60 جنيها.