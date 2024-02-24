سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 24-2-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 24-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

واستقر سعر الدولار الأمريكي، في فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام نظيره المحلي عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت مقابل الجنيه المحلي في فروع البنك التجاري الدولي، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في الفروع التابعة لبنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم السبت، 24-2-2024 في البنك المركزي المصري، عند مستوى 30.82 للشراء و30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم، في ميد بنك، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في فروع بنك القاهرة، عند مستوى 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، في فروع بنك مصر، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت، في فروع بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المحلي، في فروع بنك قطر الوطني الأهلي، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.