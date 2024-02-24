شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 24 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الأسماك في الأسواق بالجملة اليوم السبت 24 فبراير 2024 وسط تطورات مستمرة وتحرك في سعر السمك بمصر حالياً بالتزامن مع زيادة الطلب حالياً.

وسجل سعر البلطي مقاس 1 من 77 إلي 86 جنيها والبلطي 2 من 75 إلي 78 جنيها والبلطي الاسواني من 40 إلي 70 جنيها والفيلية من 50 إلي 250 جنيها ، قشر البياض 90 إلي 140 جنيها والبياض من 80 إلي 120 جنيها

وسجل سعر السمك الثعابين من 50 إلي 350 جنيها والمكرونة الخليجي من 75 إلي 95 جنيها والمكرونة السويس من 90 إلي 120 جنيها والبرانيس من 90 إلي 120 جنيها وسمك موسي من 175 إلي 425 جنيها .

وبلغ سعر السبيط من 190 إلي 430 جنيها وسمك قرش 35 إلي 65 جنيها ، الكابوريا من 240 إلي 210 جنيها والجمبري 520 إلي 620 جنيها للجامبو، الجمبري مقاس 1 من 410 إلي 510 جنيها وجمبري مقاس 2 من 330 إلي 400 جنيها