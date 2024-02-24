شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "داو جونز الصناعي" ينهي على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع نهاية التعاملات، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات بمقدار 62.42 نقطة، ليصل إلى 53ر39131 نقطة. بورصة وول ستريت وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.77 نقطة، ليصل إلى80ر5088 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 44.80 نقطة ،ليصل إلى 82ر15996 نقطة.