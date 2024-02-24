شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار في السوق السوداء تتراجع 12 جنيها خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد السوق السوداء للدولار هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيها إلى 52 جنيها في تداولات اليوم بانخفاض قرابة 12 جنيها مع توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

هذه التراجعات جاءت بعد دقائق من إعلان مجلس الوزراء ضخ استثمارات جديدة بواقع 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة، الأمر الذي تسبب في ارتباك كبير في السوق الموازي وعدم معرفة سعر حقيقي للعملة الأمريكية.

في المقابل تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء لما دون 52 جنيها في تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية وكذلك بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء .

الدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.