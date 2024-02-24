بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة.. انهيار في أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يخسر ٢٠٠ جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الذهب بالسوق المصري اليوم السبت لأقل مستوى خلال 3 أشهر وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيه للجرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على المعدن الأصفر خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء، بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة.

سعر الذهب الآن:

عيار 24 يسجل 3429 جنيها.

عيار 21 يسجل 3000 جنيه.

عيار 18 يسجل 2571 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 24000 جنيه.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات إماراتية كبرى، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي" .

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أن المشروع شراكة بين مصر والامارات ، والجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع .

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصرى ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية والشيخ محمد بن زايد لدعم هذه الصفقة الكبرى، مؤكدا أن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينى.