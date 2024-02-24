شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة خسائر أسبوعية.. أسعار النفط تتراجع بنسبة 3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا عند التسوية مسجلة خسائر أسبوعية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 81.62 دولار للبرميل عند التسوية. أسعار النفط وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.49 دولار.

وتراجع برنت خلال الأسبوع اثنين بالمئة، بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة بالمئة.

لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

وأوضح أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل. أسعار الفائدة وذكر كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي المركزي الأمريكي الخميس إنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.

ويُبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي.

وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي أن معظم مسؤوليه يبدون قلقا من التعجل في تيسير السياسة النقدية.