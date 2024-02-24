مدير مركز تحديث الصناعة تعقد عدة اجتماعات على هامش معرض فرص بلدنا

القاهرة - سامية سيد - عقدت دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش معرض "فرص بلدنا" والذى تم تنظيمه من قبل المركز بهدف التشبيك بين الشركات العارضة "سلبيا" التى لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلى لها والشركات العارضة "إيجابيا" التى لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.

وتم الاجتماع أولاً مع منسقة البرامج فى البنك الأفريقى للتنمية الدكتورة غادة أبو زيد لبحث التعاون المشترك فى دعم القطاعات الصناعية من خلال توفير اللازم لتعزيز ملف تمكين التصنيع محلياً.

كما عقدت دعاء سليمة اجتماعاً مع مسؤولى شركة دونج فينج مصر للجرارارت الزراعية وذلك بحضور المهندس ناجى يوسف رئيس شعبة العدد والالات وممثلى إحدى الشركات المحلية المتخصصة فى صناعة قطع الغيار والمعدات المصنعة محلياً.

وبحث الاجتماع إمكانية توفير قطع غيار ومعدات محلية لشركة دونج فينج الرائدة فى صناعة الجرارات الزراعية.

وأخيراً عقدت دعاء سليمة اجتماعاً ممثلى شركة كليوبترا للبلاستيك بخصوص بحث توفير المعدات اللازمة وكذلك تم الاجتماع مع ممثلى شركة إيدمى وتم مناقشة إمكانية تصنيع روبوت بمكونات محلية.

وتم اختتام معرض "فرص بلدنا" اليوم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بعد ثلاثة أيام من الانعقاد فى الفترة ما بين 22 و24 فبراير الجاري.

ويأتى هذا المعرض ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلى هو أحد البرامج التى يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي.