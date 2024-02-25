شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تدعم "تى إس أم سي" التايوانية بـ 5 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم اليابان تقديم 732 مليار ين (4.86 مليار دولار) إضافي في صورة مساعدات لشركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "تي.إس.إم.سي".

وتستهدف الشركة التايوانية توسيع مصنعها في اليابان. تحقيق التحول الرقمي وتعد "شركة تي.إس.إم.سي هي أهم شريك لليابان في تحقيق التحول الرقمي، ومصنعها كوماموتو، هو أهم مساهم لليابان لشراء الرقائق المنطقية المتطورة بشكل ثابت، التي تعتبر ضرورية للغاية لمستقبل الصناعات في اليابان".

كما تعتزم الشركة المصنعة للرقائق، وهي الأكبر في تايوان البدء في شحن "الرقائق المنطقية" لأجهزة استشعار كاميرات "سي.إم.أو.سي"، والسيارات من المنشأة، في كوماموتو، في جزيرة "كيوشو"، بحلول نهاية هذا العام. تخصيص 476 مليار ين للمصنع ويأتي ذلك من من خلال مشروعها مع الشركات المحلية الشهيرة، بما في ذلك "سوني جروب كورب" و"تويوتا موتور كورب".

وتقوم الرقاقة المنطقية أو المعالج بمعالجة البيانات لإنجاز المهام، وتعد بمثابة الأدمغة للأجهزة الإلكترونية الحديثة، وخصصت الحكومة بالفعل 476 مليار ين للمصنع.

