شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 50%.. 24.6 مليون ريال أرباح «أسمنت حائل» في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت حائل في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بنسبة 49.9%، مسجلة 24.613 مليون ريال، مقارنة بـ 16.414 مليار ريال في عام 2022.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق يعود إلى: الانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية، والانخفاض في مصروف الزكاة.

وأضافت أن من ضمن أسباب ارتفاع صافي الربح: تحقيق أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة، وارتفاع عوائد الودائع بالمرابحة خلال الفترة الحالية. توزيع أرباح نقدية قرر مجلس إدارة شركة اسمنت حائل، أمس، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع للعام 2023. بقيمة 33.742.282 مليون ريال.

وقالت الشركة: إن عدد الأسهم المستحقة 96406522 سهما، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية يوم الخميس 19-08-1445هـ الموافق 29 فبراير2024م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أن تاريخ التوزيع، سيكون الخميس 04-09-1445هـ الموافق 14-03-2024م.