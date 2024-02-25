شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية»: توقيع اتفاقيتين لإنشاء مستشفى بـ21 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع شركتها الزميلة (شركة المركز الطبي الدولي) بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024م اتفاقيات تصميم وإدارة مع شركات استشارية متخصصة لمشروع جديد لشركة المركز الطبي الدولي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع سيقام على أرض مملوكة لشركة المركز الطبي الدولي في حي أبحر الشمالية بمدينة جدة على مساحة (20800 متراً مربعاً) بغرض إقامة مستشفى متكامل جديد (مختلف التخصصات).

وأوضحت أنها وقعت الاتفاقية الأولى مع: شركة دار الهندسة (لتصميم المستشفى)، فيما وقعت للاتفاقية الثانية مع: شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة (لإدارة المشروع).

وأفادت بأن إجمالي قيمة الاتفاقيتين، 21 مليون ريال، فيما سيوضع حجر الأساس للمستشفى الجديد عقب الانتهاء من الدراسات اللازمة، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.

ولفتت إلى أن مدة العقد مدة الاتفاقية الأولى: 8 أشهر، فيما تبلغ مدة الاتفاقية الثانية: 31 شهراً

ونوهت بأنه لا يوجد حالياً أي أثر مالي متوقع، وستفصح عن أية تطورات لاحقاً.