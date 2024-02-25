شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر حادة للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، متأثرة بهبوط الدولار في السوق الموازية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 6.96% ليصل إلى مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.59% ليصل إلى مستوى 33675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 7.27% ليصل إلى مستوى 11576 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.45% ليصل إلى مستوى 7426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.97% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة.