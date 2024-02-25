شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى تشارك مع القابضة الإماراتية فى تحويل رأس الحكمة لوجهة سياحية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها اتفقت مع (ADQ) القابضة" و"مدن العقارية" للتعاون في مجال التطوير العام لمشروع، تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الموقع بين "ADQ القابضة" والحكومة المصرية، بهدف تحويلها إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية الراقية والأكثر جذباً.

أضافت طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة المصرية، أن هذا التعاون مع (ADQ) القابضة" و"مدن العقارية" لتطوير منطقة رأس الحكمة تأكيداً على العلاقة الإستراتيجية بين كل من "(ADQ) القابضة" و"مدن العقارية" و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، ولما تتمتع به المجموعة من خبرات متراكمة على مدار عشرات السنين.

كما تؤكد المجموعة أن التعاون في هذا المشروع الضخم يأتي متماشياً مع استراتيجية الإدارة التنفيذية للمجموعة، المستمرة في العمل على خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.

ووفقاً لقواعد القيد والإفصاح بالبورصة المصرية، فأن مجموعة طلعت مصطفى القابضة ملتزمة بالإفصاح عن أى تطورات أو تغيرات جوهرية لاحقة فيما يتعلق بدور المجموعة في هذا المشروع، حرصاً على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص.