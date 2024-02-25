شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «الكابلات السعودية» 87% إلى 5.7 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شركة الكابلات السعودية صافي خسارة في الربع الثاني من 2023 يقدر بـ 5.695 مليون ريال، مقارنة بخسائر 44.797 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بانخفاض قدره 87.3%.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت أرباح الشركة بسبب انخفاض التكاليف والمصاريف الثابتة وبسبب نتائج أفضل من المتوقع من شركة زميلة.

وقالت الشركة: إن صافي الربح انخفض بسبب خسارة صرف العملات الأجنبية التي سجلتها الشركة الزميلة خلال هذا الربع، وغرامة ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب الشركة، يعود سبب تحسن النتائج إلى عكس المخصصات والنتائج الجيدة التي يتم الإبلاغ عنها من الشركة الزميلة.