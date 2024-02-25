شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تصعد أسعار النفط رغم الظروف المواتية؟.. محللون يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عندما تدخلت روسيا بقواتها في أوكرانيا فيما أسمته وقتها "بعمليتها العسكرية الخاصة" في عام 2022 قفز سعر النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لكن الآن على الرغم من التهديد بتصعيد التوترات في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر، فإن أسواق النفط لم تشهد بعد مثل هذه التحركات الصعودية القوية في الأسعار هذه المرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. تقلبات أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط الشهر الماضي بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف في اليمن ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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و تظهر أسعار النفط الخام تقلبًا في وقت تقوم فيه وول ستريت بتقييم مسار أسعار الفائدة والدولار الأمريكي والصراعات الجيوسياسية . أعلى مستويات النفط في 2024 ومع ذلك، فإن الأسعار لا تزال بعيدة عن أعلى مستوياتها في عام 2022. استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي للنفط، عند 77.59 دولارًا للبرميل يوم الخميس، في حين استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي عند 82.86 دولارًا للبرميل. سبب تراجع الأسعار يقول المحللون إن أحد العوامل التي يمكن أن تحافظ على الحد الأقصى لأسعار النفط هو تراجع الطلب حيث توقع تقرير شهري جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ نمو الطلب العالمي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2024 من 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2023.

ويأتي ذلك بعد انخفاض نمو الطلب إلى 1.8 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من عام 2023 من 2.8 مليون برميل يوميا في الربع السابق.

أردفت الوكالة في تقريرها لشهر فبراير: أن "نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه وإن مرحلة النمو التوسعية بعد الوباء في الطلب العالمي على النفط قد وصلت إلى نهايتها إلى حد كبير". ضعف الاقتصاد الصيني ولكن بالنسبة لبعض الاقتصادات كانت فترة النمو تلك باهتة حيث كان من المفترض أن يشهد الاقتصاد الصيني انتعاشًا قويًا في عام 2023 بعد إغلاقه خلال جائحة كوفيد.

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لكن بدلا من ذلك، أدت أزمة العقارات وضعف الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى توقف التوقعات والزخم وراء الصين حيث صار يرى يعتقد بعض الاقتصاديين أن البلاد قد تواجه عقودا من الركود.

وتواجه دول أخرى أيضًا ركودًا اقتصاديًا حيث دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من عام 2023 بعد انخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق.

ويتم تعريف الركود عادة على أنه ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي ولكن يمكن أن يتميز أيضًا بعوامل أخرى مثل ارتفاع معدلات البطالة. اليابان كما سقطت اليابان في حالة من الركود بشكل غير متوقع بعد أن تسبب ضعف الاستهلاك المحلي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي.

في حين ظل الاقتصاد الأمريكي قويا من خلال الوتيرة العقابية لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت حذر فيه بعض المستثمرين والاقتصاديين من أنه قد ينزلق إلى الركود في وقت لاحق من هذا العام. تباطؤ النمو على النفط بينما يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط يظل العرض قويا نسبيًا مما قد يفرض مزيدا من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.

وكان من المتوقع أن تنتج الولايات المتحدة 13.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات في الربع الأخير من عام 2023 أي أكثر من أي دولة .

بالإضافة إلى ذلك، أنتجت بعض دول أوبك بلس كميات من النفط في يناير تفوق إنتاجها المستهدف.

وضخ العراق 230 ألف برميل إضافية وأنتجت الإمارات العربية المتحدة 300 ألف برميل إضافية، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية. أمريكا والبرازيل وجويانا وكندا وقال التقرير: "إن ارتفاع إمدادات النفط العالمية هذا العام بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا وكندا من شأنه أن يفوق الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي على النفط". معدلات الرهن العقاري ترتفع إلى 6.7 % بعد مرور عدة أشهر، قفزت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة بعد سلسلة من بيانات التوظيف والتضخم.

وبلغ متوسط الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عامًا 6.77% حتى 15 فبراير ارتفاعًا من 6.64% في الأسبوع السابق عليه وفقًا لبيانات من فريدي ماك.

و قبل عام، كان متوسط سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عاما 6.32٪.

حول ذلك، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك : "في أعقاب ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع ، ارتفعت معدلات الرهن العقاري هذا الأسبوع".

وقال خاطر إن طلبات الرهن العقاري لشراء منز حتى الآن في عام 2024 انخفضت في أكثر من نصف جميع الولايات مقارنة بالعام السابق.