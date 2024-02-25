شكرا لقرائتكم خبر عن "كمت" تتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال فعاليات إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإدارى للدولة" "كمت - kmt فيديو لكمت – kmt وهى تتحدث عن تفاصيل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم الخدمات العامة فى مصر.

وكمت هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تم تطويره من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وللجمهور بشكل عام.

وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

وأطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أول مساعدة ذكية للجهاز الإدارى للدولة "كمت" والتى أنشأها الجهاز بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر الجهاز بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الاسبق.

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن بدء عمل أول مساعدة ذكية بالجهاز الإدارى للدولة "كمت" اليوم، وهى نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تم تطويره من خلال الجهاز وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وللجمهور بشكل عام.

جاء ذلك خلال الحفل الذى نظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم لإطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإدارى للدولة "كمت" والذى نفذه بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعى، وعدد من الخبراء.

وأضاف أن كمت صممت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

وتوجه رئيس الجهاز بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه الكبير وتسخير كل الموارد لجهود الإصلاح الإدارى، ولعل أهم ثمار الإصلاح ما نجنيه اليوم، بإتمام انتقال الحكومة بموظفيها إلى العاصمة الإدارية، حيث مرحلة فارقة فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة، مرحلة تليق بأولى خطواتنا نحو جمهورية جديدة تعلى من قيمة المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتطوير الخدمات المقدمة له.

واستعرض رئيس الجهاز بعض الخطوات فى طريق الإصلاح الإدارى والتى مهدت الطريق أمام انتقال مرن للمؤسسات الحكومية المركزية بموظفيها، فلم يضار موظف جراء عملية الانتقال، وهو نفس المبدأ الذى وضعته الدولة المصرية أثناء وضع خطة الإصلاح الإدارى فى عام 2014، ففى إطار الإصلاح التشريعى، تم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، كما تم تعديل قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مبدأى الانضباط والمرونة فى أعمال الإدارة العامة.

وأشار إلى أنه فى إطار الإصلاح المؤسسى، انتهى الجهاز من إعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح لدينا رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسى للدولة، ولا شك أن جودة الإطار المؤسسى هى أحد أهم مستلزمات تحقيق التنمية الاقتصادية ارتباطًا برؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، قال رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ من البرامج التدريبية للموظفين الحاليين، وحرصت الحكومة على توفير كل الدعم لحسن اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإدارى للدولة عبر منظومة المسابقات المركزية، مشيرا إلى أن الجهاز أولى الجهاز اهتمامًا خاص لتدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين الذين تم انتقاءهم للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث قام بتنفيذ برنامج شامل لتقييم القدرات اتبعه مجموعة من البرامج التدريبية التى تمت وفقًا لتحديد الاحتياجات، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.