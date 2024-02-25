صالح الشيخ يجرى تجربة عملية لمنظومة المساعدة الذكية "كمت".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بتجرية عملية لمنظومة المساعدة الذكية للجهاز الإدارى للدولة" "كمت - kmt ".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024، بمقر الجهاز بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

وكمت هو نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تم تطويره من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات فى مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وللجمهور بشكل عام.

وصممت كمت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.