شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 الأحد 25 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد 25 فبراير 2024 عقب هبوط ملحوظ للذهب خلال اليومين الماضيين إلي مستويات 3050 جنيها للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3486 جنيها. عيار 21 يسجل 3050 جنيها. عيار 18 يسجل 2614 جنيها. عيار 14 يسجل 2033 جنيها. الجنيه الذهب 24400 جنيه.

كشف لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين سببة هو التراجع الكبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي نتيجة لإعلان الحكومة عن صفقة رأس الحكمة التي من شأنها توفير سيولة دولارية يتجاوز بها الاقتصاد المصري أزمة عدم توافر السيولة من النقد الأجنبي لمواجهة الالتزامات والاحتياجات.

وأضاف المنيب في تصريح اليوم، أن توافر السيولة الدولارية أمر سيعزز من قدرة الدولة في القضاء على السوق الموازي لأسعار صرف العملات ومقدرتها علي توفير إحتياجات ومستلزمات الانتاج للقطاعات الصناعية والإستيرادية المختلفة.

وأكد المنيب أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التراجع الحاد منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 650 جنيهًا، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3000 جنيهاً، مضيفاً أن صفقة رأس الحكمة علي كافة الأصعدة مفيدة للاقتصاد المصري لتوفيرها سيولة دولارية ستعزز الفرص لإنهاء أزمة وجود سعرين للدولار بالسوق.