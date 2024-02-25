شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاق صناديقها المتداولة.. هل تصبح بيتكوين أصل رقمي آمن؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عادت قوة عملة بيتكوين السوقية، لترتفع بأكثر من 20% منذ بداية فبراير الجاري متجاوزة عتبة التريليون دولار، حيث تشكل الاستثمارات في بيتكوين أكثر من نصف الاستثمارات في سوق العملات المشفرة البالغة 2.01 تريليون دولار، بعد إطلاق صناديق مخصصة لتداول العملة في الولايات المتحدة.
وتضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 52000 دولار منذ نوفمبر 2022، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
والسؤال الأهم الآن هو: هل تصبح العملات المشفرة أصل رقمي آمن مع خضوعها للتنظيم؟
تعززت التدفقات المالية لعملة البيتكوين من خلال الإطلاق الأخير لصناديق الاستثمار المتداول في البورصة والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة والتي سهلت على المستثمرين التداول بيسر في العملة.
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ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 13% تقريبًا منذ 10 يناير من العام الجاري 2024 بعدما أعطى المنظمون الأمريكيون الضوء الأخضر لشركات الاستثمار الراغبة في التداول بالأصل الرقمي.
لكن لا تزال عملة البيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى وصلته على الإطلاق حينما ارتفعت إلى 69000 دولار والذي وصلت إليه في نوفمبر 2021.
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يعود جزء من الاتجاه الصعودي المتوقع إلى "التخفيض" القادم لعملة البيتكوين وهي الميزة التي ابتكارها لتعمل تلقائيًا على خفض معدل العملات الجديدة التي تدخل التداول إلى النصف وهو حدث يحدث كل أربع سنوات تقريبًا.
وقال جاريث رودس المسئول الأمريكي في وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك: " سبق وأدى حدث نصف إلى حركة سعرية صعودية".
في شهر يناير، قبل الموافقة على اقرار عمل صناديق التداول الفوري قال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على منصة إكس: "أصبح عدد من المنصات الرئيسية وأصول العملات المشفرة معسرة و/أو فقدت قيمتها ولا تزال الاستثمارات في الأصول المشفرة معرضة لمخاطر كبيرة".
وتضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 52000 دولار منذ نوفمبر 2022، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
والسؤال الأهم الآن هو: هل تصبح العملات المشفرة أصل رقمي آمن مع خضوعها للتنظيم؟
2023 عام سعيد للعملات المشفرةمع انتشار الحديث حول تنظيم العملات المشفرة عاد الزخم والمكاسب للبيتكوين في عام 2023 حيث أقبل المستثمرون بأعداد كبيرة في الأسابيع الأخيرة مما دفع القيمة السوقية للعمملة إلى ما يزيد عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ ذروتها في عام 2021 بناءً على بيانات "كوين ماركت كاب".
عرض محدود من بيتكوينوعلى النقيض من العملات التقليدية، فإن المعروض من عملة البيتكوين محدود ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته في عام 2140، وفقًا لموقع تتبع أسعار العملات المشفرة.
تعززت التدفقات المالية لعملة البيتكوين من خلال الإطلاق الأخير لصناديق الاستثمار المتداول في البورصة والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة والتي سهلت على المستثمرين التداول بيسر في العملة.
اقرأ أيضاً: تراجع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من الفائدة المرتفعة
ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 13% تقريبًا منذ 10 يناير من العام الجاري 2024 بعدما أعطى المنظمون الأمريكيون الضوء الأخضر لشركات الاستثمار الراغبة في التداول بالأصل الرقمي.
استعادة الزخم في الأصول الرقميةومع هذه الخطوة عاد الزخم إلى البيتكوين مع استعداد المستثمرين لـ حدث "النصف" كل أربع سنوات الخاص بالعملة.
لكن لا تزال عملة البيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى وصلته على الإطلاق حينما ارتفعت إلى 69000 دولار والذي وصلت إليه في نوفمبر 2021.
ارتفاع جديد على الطريقحول ذلك يتوقع مراقبون أن تستمر العملة المشفرة في الارتفاع هذا العام وقد تتجاوز الذروة السعرية التي سبق وحققتها.
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يعود جزء من الاتجاه الصعودي المتوقع إلى "التخفيض" القادم لعملة البيتكوين وهي الميزة التي ابتكارها لتعمل تلقائيًا على خفض معدل العملات الجديدة التي تدخل التداول إلى النصف وهو حدث يحدث كل أربع سنوات تقريبًا.
وقال جاريث رودس المسئول الأمريكي في وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك: " سبق وأدى حدث نصف إلى حركة سعرية صعودية".
أصول محفوفة بالمخاطرومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في عملة البيتكوين لن يغير الحقيقة المزعجة للمستثمرين التي تقول أن البيتكوين وغيرها تعد من الأصول المحفوفة بالمخاطر والعرضة للتقلبات العنيفة في القيمة كما أنها لا تزال تحت مجهر التدقيق من قبل المنظمين.
في شهر يناير، قبل الموافقة على اقرار عمل صناديق التداول الفوري قال جاري جينسلر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على منصة إكس: "أصبح عدد من المنصات الرئيسية وأصول العملات المشفرة معسرة و/أو فقدت قيمتها ولا تزال الاستثمارات في الأصول المشفرة معرضة لمخاطر كبيرة".