شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت 2%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 3%.

وسجلت أسعارالنفط 81.62 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.46 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها الجمعة، أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، صرحت، بأن حزمة العقوبات التى ستتخذها كل من وزارتى الخزانة والخارجية، تعد الأكبر منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وتأتى هذه التصريحات بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبى الحزمة الـ13 من التدابير التقييدية على موسكو ومع الذكرى السنوية الثانية للحرب الأوكرانية.

من جانبه، أفاد منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بأن الحزمة الجديدة ستشمل المسؤولين عن إدامة الحرب وداعميها، وفرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كيانا مسؤولا عن الأعمال التى تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا.