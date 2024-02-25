شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 12604 نقطة، وبتداولات بلغت6.632 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 385.397 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.250 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 148 شركة

ارتفعت أسهم 148 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 74، من بين 233 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أميانتيت، وأنابيب، وأنابيب السعودية، وصناعة الورق، والسيف غاليري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومجموعة صافولا، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، ومعادن، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 25702 نقطة، وبتداولات بلغت58.495 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.107 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 49.470 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفض 22، من بين 82 شركة مدرجة في السوق الموازية.