شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أملاك للتمويل» إلى 38.9 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، يقدر بنحو 38.952 مليون ريال، منخفضا بنسبة 67%، مقارنة بـ 96.722 مليون ريال في العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى: ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة تكاليف التشغيل قبل مخصص الخسائر الائتمانية والخسائر الأخرى.

وأضافت الشركة أن من ضمن أسباب انخفاض صافي الربح: ارتفاع في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.