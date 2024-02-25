شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس مجلس إدارة «حديد وطني».. وتعيين مشعل الراجحي خلفا له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب، اليوم، على قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي) والتي تقدم بها بتاريخ 21/02/2024م نظرا لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس وافق على تعيين مشعل الراجحي -عضو غير تنفيذي- رئيسا لمجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ اليوم.

وأضافت الشركة: إن المجلس وافق على تعيين عمر الطريف -عضو غير تنفيذي- في المقعد الشاغر، وتنصيبه نائبا لرئيس مجلس الإدارة على أن يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية.

وأوضحت الشركة أن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسيُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.