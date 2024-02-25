شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيكو» تحصل على تسهيلات بـ25 مليون ريال من البنك الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 25 مليون ريال من البنك الأهلي السعودي لتمويل رأس المال العامل، وذلك بالتوافق مع إستراتيجة الشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تهدف إستراتيجية الشركة إلى تنويع التعاملات البنكية مع بنوك مختلفة، والحصول على شروط ائتمانية أفضل وأسعار اقتراض أقل لدعم خطة النمو وتحسين أداء الشركة، والحفاظ على مستويات اقتراض مقبولة ومناسبة لحجم تعاملاتها.

وأضافت أن تاريخ الحصول على التمويل: 1445-08-15 الموافق 2024-02-25، فيما ستكون مدة التمويل تسهيلات دوراة تجدد سنويا.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: السند لأمر يغطي كامل التسهيلات البنكية من شركة أبيكو، مشيرة إلى أن ضمان الشركات من شركة عمر أبو بكر بالبيد يغطي كامل التسهيلات البنكية.

